Selon le texte, les violences ont eu lieu dans l’après-midi du mercredi 12 octobre 2022.

"le Groupement Spécial de Lutte contre l’Orpaillage Illégal (GSLOI) a mené une mission de démantèlement de sites d’orpaillage illégalement occupés à Kokoumbo dans le département de Toumodi.

Au cours de cette mission commandée, les forces de l’ordre ont été violemment prises à partie par certains orpailleurs armés soutenus par une partie de la population", précise le communiqué.

Les affrontements qui s’en sont suivis ont fait "5 décès et 22 blessés dont 6 gendarmes et 4 agents des eaux et forêts", a précisé le Général Apalo.

Il rassure par ailleurs qu'une "enquête est ouverte pour faire la lumière sur cet incident."

Parmi ces exploitants illégaux, plusieurs sont originaires de Kokumbo. Ils estiment que nul n’a le droit de leur interdire l’exploitation de leurs terres.