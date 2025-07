Les quartiers d'Ettadhaen et El Intilaka dans la capitale tunisienne ont été le théâtre de violents affrontements et d'échauffourées entre des centaines de manifestants et d'agents de sécurité, au milieu d'une forte présence sécuritaire.

Les manifestants ont accusé la police d'être responsable de la mort d’un jeune homme. Il n'a pas été possible d'obtenir un commentaire sur le sujet de la part du ministère de l'Intérieur.

Les forces de sécurité ont utilisé des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants, qui ont riposté en lançant des pierres, des bouteilles en verre, des cocktails Molotov et des feux d'artifice.

Les manifestations ont coïncidé avec les funérailles d'un jeune homme décédé des suites de blessures au cou et au dos, après son admission en réanimation dans un hôpital de la capitale, il y a environ trois semaines.

Des informations contradictoires ont été relayées sur la cause de sa mort, certaines parties estiment qu'une patrouille sécuritaire aurait ouvert le feu sur la victime. Selon d'autres, le jeune homme aurait été blessé au cou suite à une chute dans un fossé après avoir été pris en chasse par la police.