La suite de l'enquête sur les dommages subis par les gazoducs Nord Stream 1 et 2 le 26 septembre dernier dans la zone économique exclusive du Danemark sera menée conjointement par la police de Copenhague et le service de sécurité et de renseignement du Danemark.

"Il est encore trop tôt pour se prononcer sur le cadre dans lequel se déroulera la coopération internationale avec, par exemple, la Suède et l'Allemagne, car elle dépend de plusieurs acteurs", a déclaré la police de Copenhague dans un communiqué.

Les réseaux sismiques nationaux de Suède, de Norvège et de Finlande avaient annoncé le 26 septembre que deux explosions avaient été enregistrées près des gazoducs russes sous la mer Baltique.

Les autorités danoises ont annoncé, par la suite, que la fuite de gaz dans le gazoduc Nord Stream 1 avait cessé, après avoir assuré que celle survenue dans la conduite Nord Stream 2 avait pris fin.

La Suède et le Danemark avaient affirmé, dans un rapport officiel remis aux Nations-Unies, que les fuites étaient dues à des explosions sous-marines correspondant "à des centaines de kilos de TNT".