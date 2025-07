Qui d'autres que lui ? Alors que le magazine France Football attribuait ce lundi un nouveau trophée pour récompenser les joueurs engagés dans des projets sociétaux et caritatifs, c'est le Sénégalais Sadio Mané qui en est devenu le premier lauréat. Portant le nom du célèbre footballeur brésilien "Socrates", ce sacre est un hommage à ce milieu de terrain qui s'est battu contre la dictature dans son pays dans les années 1980.

L'attaquant du Bayern Munich a été récompensé pour son action dans son village natal de Bambali dans le sud du Sénégal. Le joueur de 30 ans a notamment participé au développement de sa petite ville en encourageant l'égal accès des garçons et des filles à la pratique du football, en finançant un hôpital et des routes, puis en améliorant la pelouse du terrain de foot de Casamance.

"J'ai toujours voulu aider"

Fierté de son peuple mais aussi de l'Afrique, Sadio Mané est aussi bon sur, qu’en dehors des terrains. Malgré tous ses efforts, lorsqu’il était interrogé en marge de son trophée, il semblait lui-même surpris par son sacre : "C'est une émotion différente car je ne m'attendais même pas à ce trophée. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ce trophée est spécial pour moi. Depuis que j'ai commencé, j'ai toujours voulu aider. C'était mon rêve de gamin de faire le maximum pour ces gens. Je sais d'où je viens, je connais ma réalité. J'essaie de faire du mieux que je peux. Mais si vous veniez d'où je viens, vous feriez la même chose."

Place au Ballon d'Or ?

Deuxième derrière Karim Benzema, Sadio Mané n'a jamais été aussi proche du but. Depuis le sacre de Georges Weah en 1995, il est le joueur africain le mieux classé au Ballon d'Or. Mais si le Madrilène a obtenu ce titre individuel à l'âge de 34 ans, le Sénégalais peut croire au même destin.

A 30 ans, le Lion de la Teranga arrive dans la force de l'âge. Maintenant qu'il semble acclimaté à son nouveau club du Bayern Munich, il est bien parti pour écrire une belle histoire en Bavière. Tout comme Benzema, Mané est capable de se bonifier au fil des ans après la trentaine.

Pour rappel, le Français a glané deux Ligues des champions et deux championnats d'Espagne après cet âge-là, mais a surtout été rayonnant sur le carré vert par sa grâce et son sens du but dans les moments les plus décisifs.

Robert Lewandowski et Franck Ribéry étaient eux aussi tout proches de remporter le Ballon d'Or sous le maillot du Bayern Munich, mais à chaque fois, ils ont été devancés par les inévitables Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Alors que ces deux monstres du football semblent désormais en déclin, même si tout reste possible avec ce type de joueurs, Sadio Mané peut encore croire en ses chances dans les années à venir s'il parvient à gagner des trophées en étant le joueur phare de son club.

L’ancien international algérien Rabah Madjer pense même que Mané peut toucher son rêve très rapidement : "Lors de l’attribution d’un Ballon d’or, les performances en sélection comptent. Moi, je pense que si Mané fait une très grosse saison avec son club et une bonne Coupe du monde, il peut y prétendre l’année prochaine. Il a toutes les qualités pour devenir le deuxième Ballon d’or africain de l’histoire (après le Libérien George Weah en 1995)."