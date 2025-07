" Les Canadiens savent que des turbulences sont à venir ", a admis Trudeau en réponse aux questions des journalistes à son arrivée au Conseil des ministres.

Il a toutefois assuré que le gouvernement "sera là pour les familles qui en ont besoin, quelles que soient les circonstances".

" Nous avons assisté à une hausse des taux d'intérêt et nous avons vu le coût de la vie augmenter. C'est pourquoi nous avons agi concrètement ", a-t-il indiqué.

La veille, la vice-Première ministre canadienne et ministre des Finances, avait déclaré que " l’économie va ralentir et que le taux de chômage ne sera plus à un creux historique ".

Pour contrer la spirale inflationniste qui sévit depuis plusieurs mois dans le pays, la Banque du Canada a augmenté son taux directeur à maintes reprises depuis le début de l’année.

Parmi les conséquences de cette décision figurent une baisse relative du taux de l’inflation mais surtout une augmentation des taux hypothécaires, générant des difficultés de paiement pour nombre de clients des institutions financières et le ralentissement du secteur immobilier qui a connu une explosion durant les deux années de la Covid-19.