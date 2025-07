Intrusion chez SOS Méditerranée: prison ferme en France pour deux militants d'extrême droite

Deux membres du groupe d'extrême droite Génération identitaire ont été condamnés à des peines d'un an et six mois de prison ferme pour leur participation à une opération "commando" en 2018 au siège de SOS Méditerranée, une ONG d'aide aux migrants.