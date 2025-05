Un puissant tremblement de terre de magnitude 6,2 a frappé la Turquie, l'épicentre se trouvant dans le district de Silivri à Istanbul, a annoncé la présidence de la gestion des catastrophes et des urgences du pays (AFAD).





Le tremblement de terre qui s'est produit à 12h49 heure locale (09h49 GMT) a été fortement ressenti à Istanbul mercredi et dans les provinces voisines, incitant les habitants à fuir les bâtiments par peur.





Un autre tremblement de terre de magnitude 4,9 s'est produit à 13h02 (10h02 GMT), l'épicentre se situant au large de Buyukcekmece, dans la mer de Marmara.





L'AFAD a indiqué que toutes les institutions et équipes d'intervention concernées ont été mobilisées et que des analyses de terrain sont en cours afin d'évaluer les dommages potentiels et d'assurer la sécurité du public.





L'agence souligne que les équipes surveillent activement la situation et coordonnent les efforts de réponse. Dans l'immédiat, aucune victime ni aucun dégât important n'ont été signalés.





Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que les autorités suivaient de près l'évolution de la situation.