Les ministres de la Défense turc et russe se sont entretenus, dimanche, par téléphone, de questions bilatérales et régionales liées à la défense et à la sécurité.

Selon le ministère turc de la Défense, Hulusi Akar a exprimé à son homologue russe Sergei Choïgou la disposition de la Turquie à apporter sa contribution en vue d'un cessez-le-feu dans la guerre Russie-Ukraine, ainsi que pour la paix et la stabilité dans la région.

Les deux ministres de la défense ont échangé leurs points de vue concernant la nécessité d'être "prudent et attentif face aux provocations" qui pourraient aggraver la situation sécuritaire dans la région et ont convenu de coordonner leurs efforts sur ces questions, selon un communiqué du ministère.

Choïgou s'était auparavant entretenu avec son homologue français, Sébastien Lecornu, au sujet de la situation en Ukraine.

Le ministère russe des Affaires étrangères a précisé que le ministre russe de la Défense avait fait part à son homologue français de ses inquiétudes quant aux "éventuelles provocations de l'Ukraine avec l'utilisation d'une bombe sale".

La "bombe sale" ou dispositif de dispersion radiologique (DDR) est une bombe non conventionnelle, entourée de matériaux radioactifs destinés à être répandus en poussière lors de l'explosion. Son but principal n'est pas de détruire, mais de contaminer une zone géographique et les personnes qui y sont présentes par des radiations directes (premier effet) et l'ingestion et l'inhalation de matériaux radioactifs.