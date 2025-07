En tant que pays jouant un rôle de premier plan au sein des Nations unies, la Turquie continuera à soutenir et à défendre cette organisation, a déclaré, lundi, le président Recep Tayyip Erdogan.

Dans une déclaration marquant le 77e anniversaire de l'ONU et le 24 octobre, Journée des Nations unies le Président Erdogan a déclaré : "La Turquie continuera à être un fervent partisan et défenseur de l'ONU, des valeurs représentées par l'ONU et des activités de l'ONU".

Il a souligné que la Turquie est l'un des pays ayant apporté les contributions "les plus concrètes" et assumé des rôles de premier plan au sein de l'ONU en matière de paix et de sécurité, de droits de l'homme et de développement durable.

Et d’ajouter : "En tant que membre responsable de la communauté internationale, nous sommes au cœur des efforts visant à éviter les conflits et à maintenir la stabilité dans notre région et au-delà. Nous avons permis l'expédition de céréales ukrainiennes vers le monde, via la mer Noire, grâce aux efforts intensifs que nous avons déployés en coopération avec le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres".

En juillet dernier, la Turquie, les Nations unies, la Russie et l'Ukraine ont signé un accord, à Istanbul, pour reprendre les exportations de céréales depuis trois ports ukrainiens de la mer Noire, qui avaient été interrompues après le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine en février.

Après avoir assuré l'expédition de plus de 8 millions de tonnes de céréales et de produits similaires dans le cadre de l'accord d'Istanbul, qui devra bientôt être renouvelé, le président Erdogan a déclaré que la Turquie poursuivait "de manière intensive ses entretiens diplomatiques visant à assurer le maintien ininterrompu des expéditions."

S'agissant de la diplomatie humanitaire, Erdogan a souligné que la Turquie, premier donateur d'aide humanitaire au monde en fonction de son revenu national, joue également un rôle actif sous l'égide des Nations unies.

L'ONU doit jouer un rôle plus actif dans les crises

Le président turc a toutefois souligné la nécessité de réformer le Conseil de sécurité de l'ONU pour parvenir à un monde plus juste.

"Il est évident que l'ONU devrait assumer un rôle plus actif dans le règlement des crises qui coûtent, chaque jour, la vie à des milliers d'innocents, ainsi que pour assurer un développement durable", a déclaré Erdogan.

Il a ajouté qu'un Conseil de sécurité "plus démocratique, plus transparent, plus actif et plus responsable" est une aspiration partagée par la communauté internationale.

"Une Assemblée générale des Nations unies où tous les pays membres sont représentés de manière égale et qui reflète la volonté commune de la communauté internationale doit absolument être renforcée", a-t-il affirmé.

Le président Erdogan dénonce depuis longtemps le manque de représentativité des cinq membres permanents du Conseil de sécurité, appelant à une réforme sous le slogan : "Le monde est plus grand que cinq."

La Turquie s'efforce de sensibiliser concernant la nécessité de combattre l'islamophobie et le racisme culturel, qui constituent tous deux une menace pour la paix et la stabilité mondiales, a précisé Recep Tayyip Erdogan, ajoutant : "Nous poursuivrons nos efforts, tant au sein des Nations unies qu'au niveau bilatéral, afin que le climat de haine n'empoisonne pas la paix sociale."