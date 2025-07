Le Sénégal a fait son entrée, ce mardi, au Forum des pays exportateurs de gaz (Gas Exporting Countries Forum/GECF), une organisation intergouvernementale qui réunit les principaux exportateurs de gaz dans le monde et défend leurs intérêts.

Selon l'agence de presse sénégalaise (APS) qui cite une source officielle, le Sénégal aura, dans une première étape, un statut d’observateur à ce forum, alors que se tient au Caire la 24e conférence ministérielle du GECF. Il deviendra membre à part entière quand le gisement Grand Tortue Ahmeyim (GTA) entrera en production l'an prochain.

L’exploitation des champs gaziers du projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA), prévue en 2023, va générer environ 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an, entre 2023 et 2027, pour atteindre ensuite 5 millions de tonnes par an jusqu’en 2030, puis 10 millions de tonnes par an au-delà de 2030, rapporte cette source, citant le secrétaire général adjoint du Comité d’orientation stratégique du pétrole et du gaz (Cos-Petrogaz), Mamadou Fall Kane,.

Le GECF est constitué des 11 pays membres suivants: l’Algérie, la Bolivie, l’Égypte, la Guinée équatoriale, l’Iran, la Libye, le Nigéria, le Qatar, la Russie, Trinité-et-Tobago et le Venezuela.

Huit autres pays y siègent en tant qu’observateurs. Il s’agit de l’Angola, l’Azerbaïdjan, l'Irak, la Malaisie, le Mozambique, la Norvège, le Pérou et les Émirats arabes unis.

Ces États représentent , à eux seuls, 72 % des réserves mondiales prouvées de gaz naturel, 55 % des exportations par pipeline et 50 % des exportations de GNL, rapporte, par ailleurs, l'agence sénégalaise citant le site d'informations égyptien Ahramonline.