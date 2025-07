Le Premier ministre de la transition du Burkina Faso Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela a dévoilé mardi soir, la composition du nouveau gouvernement de transition composé de 23 ministres dont trois anciens ministres reconduits.

Le poste de ministre de la défense et des anciens combattants est occupé par le Colonel Major Kassoum Coulibaly et celui de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité revient au colonel Boukaré Zoungrana.

Les ministres Bassolma Bazié, Olivia Ragnaghnewendé Rouamba, et Robert Lucien Jean Claude Kargougou sont respectivement reconduits à la tête de la fonction publique, des Affaires étrangères et de la santé.

Le Ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective est désormais dirigé par Aboubacar Nacabo, la justice par Madame Biba nebie/Ouédraogo et l'Agriculture, les Ressources animales et halieutiques par Denis Ouédraogo.

Quant au ministère de la Transition Digitale, des Postes et des Communications Électroniques il est dirigé par Aminata Zerbo/Savane et celui de la Solidarité, de l'Action humanitaire, de la Réconciliation nationale, du Genre et de la Famille par Nandy Some/Diallo.

Donation Nagalo prend les commandes du ministère du Développement industriel, du Commerce, de l'Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises et Adama Luc Sorgho est à la tête du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement.

Les autres ministres du gouvernement sont:

Ministre de l'Energie, des Mines et des Carrières :Simon Pierre Boussim

Ministre de l'Education nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales : Joseph André Ouédraogo

Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation : Adjima Thiombiano

Ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement : Colonel des Eaux et Forêts Augustin Kaboré

Ministre de l'Urbanisme, des Affaires Foncières et de l'Habitat : Yacouba Dié

Ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi : Issouf Sirima

Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme : Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo

Ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière : Roland Somda

Ministre Délégué auprès du Ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité Chargé de la Sécurité : Commissaire de Police Mahamoudou Sana

Ministre Délégué auprès du Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Régionale et des Burkinabés de l'Extérieur, chargé de la Coopération Régionale :Karamoko Jean Marie Traoré

Ministre Délégué auprès du Ministre de l'Economie, des Finances et de la Prospective, Chargé du Budget: Fatoumata Bako/ Traoré.