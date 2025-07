L'équipe de France n'a jamais été autant dans la tourmente avant une compétition internationale. Entre les affaires extra-sportives à répétition et les joueurs blessés, la préparation des Bleus s'annonce d'ores et déjà difficile. De plus, l'ossature de la formation victorieuse de la dernière Coupe du monde s'effiloche peu à peu à vingt jours de la première rencontre du mondial.

Alors que le forfait de N'Golo Kanté était déjà acquis, c'est celui de Paul Pogba qui a été rendu public ce lundi. Une désillusion immense pour Didier Deschamps qui voit s'éloigner deux des huit joueurs en activité les plus huppés avec le maillot tricolore (Pogba 91 sélections / Kanté 53 sélections).

Avec la récente blessure de Raphaël Varane avec Manchester United, c'est une ambiance d'effroi qui plane au-dessus de l'équipe de France, et qui force déjà depuis quelques semaines Didier Deschamps à redoubler d’inventivité.

Tchouaméni, comme une évidence

Le sélectionneur peut compter sur la montée en puissance de plusieurs jeunes joueurs pour reconstruire son milieu de terrain, mais le remplaçant naturel de Paul Pogba semble être le Merengue Aurélien Tchouaméni. Transféré au Real Madrid cet été, l'ancien joueur de l'AS Monaco a déjà disputé 15 matches, dont 14 en titulaire. Une adaptation éclair dans l'un des plus grands clubs au monde qui devrait logiquement jouer en sa faveur durant le mondial. Son profil de jeu, qui s'apparente le plus à celui du Turinois, tant sur le plan physique que technique, est une véritable aubaine pour l'équipe de France.

Depuis les absences de Kanté et Pogba, Tchouémeni a joué quatre fois lors des cinq derniers matches des Bleus. Une continuité qui ne devrait pas bouleverser Deschamps.

Rabiot, prime à l'expérience

Si le coéquipier de "La Pioche" à la Juventus vit une période difficile en club, il peut compter sur son expérience avec l’EDF pour entrer dans les grâces de Didier Deschamps. Auteur de 21 capes, Adrien Rabiot fait mieux que tous ses concurrents à ce poste en termes de sélection.

L'ancien joueur du PSG dispose de six sélections de plus que, Youssouf Fofana (2), Mattéo Guendouzi (6), Eduardo Camavinga (4), Boubacar Kamara (3) réunis, qui sont actuellement les mieux placés pour prétendre à ce poste.

Malgré tout, les jeunes joueurs devront remplir un office important dans cette rotation. Les différents profils dont dispose le sélectionneur comme, Mattéo Guendouzi qui est un joueur de la projection, ou encore Youssouf Fofana qui est lui un spécialiste de la récupération, seront d'un grand secours pour les Bleus.

Au vu de la multiplication des rencontres avant le mondial, le risque des blessures reste élevé au point de concerner en importance tout le groupe.

En somme, rappelons que l'équipe de France affrontera l'Australie (22/11), le Danemark (26/11), et la Tunisie (30/11) durant la phase de groupe.