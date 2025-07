Les résultats préliminaires des sondages de sortie des urnes publiés par les chaînes de télévision israéliennes, ont donné la coalition du chef de l'opposition, l'ancien Premier ministre, Benjamin Netanyahu (2009-2021), a remporté la majorité des sièges à la Knesset (Parlement) lors des élections qui se sont tenues ce mardi.

D’après les résultats, la coalition de Netanyahu (extrême droite) aurait récolté entre 61 et 62 sièges sur les 120 que compte la Knesset, alors que le camp adverse aurait gagné environ 54 sièges.

Si ces résultats sont définitivement confirmés, Netanyahu pourrait former une coalition gouvernementale grâce à ses alliés des partis religieux et de l'extrême droite, sans avoir besoin de recourir à d'autres formations politiques.

Le parti vainqueur devra reconstituer une coalition majoritaire (61 sièges sur les 120 que compte le Parlement israélien) pour former un gouvernement.

Les résultats officiels définitifs devraient être annoncés jeudi ou vendredi prochains.

Selon les résultats des sondages, le parti Likoud dirigé par Netanyahu a remporté entre 30 et 31 sièges, et ses alliés, le Parti sioniste religieux entre 14 et 15 sièges (pour devenir le troisième plus grand parti du pays), et les partis religieux Shas et le parti Judaïsme unifié de la Torah auraient obtenu respectivement 10 et 7 sièges.

Dans le camp adverse, le parti Yesh Atid (Il y a un futur), dirigé par l'actuel Premier ministre Yaïr Lapid, aurait glané entre 22 et 24 sièges, et le HaMahane HaMamlahti (camp national), dirigé par le ministre de la Défense, Benny Gantz, obtiendrait entre 11 et 13 sièges.

Toujours dans ce même bord, le parti travailliste aurait remporté entre 5 et 6 sièges, le parti Meretz aurait entre 4 et 5 sièges, le parti Israel Beytenou serait crédité de 4 sièges, et la Liste arabe unie (partenaire de l'actuelle coalition gouvernementale) aurait, quant à elle, 5 sièges.

Le Front démocratique pour la paix et l'égalité (Hadash) et le Mouvement arabe pour le changement (Ta'al) se contenteraient de 4 sièges au total.

Le parti Balad (Ligue démocratique nationale) n'a pas dépassé le seuil d'éligibilité pour entrer à la Knesset, qui ne doit pas être inférieur à 3,25 % des suffrages.

Le taux de participation à ces élections était de 67,44 %.

Il s'agit de la cinquième élection en Israël en moins de 4 ans, sur fond de grave polarisation et d'instabilité politique. Les milieux politiques israéliens n'excluent pas la tenue d'une sixième élection, si la crise liée à la formation du gouvernement se poursuit.