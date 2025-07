Jabr Al-Nuaimi, a déclaré lors d'une conférence de presse que la préparation des dispositifs de sécurité ont pris fin, soulignant que des plans stratégiques ont été élaborés, comprenant des plans de secours alternatifs pour faire face à d'éventuels risques ou crises.

"Toutes les parties œuvrent à assurer la sûreté et la sécurité des fans. Nous souhaitons la bienvenue à tout le monde et nous coopérerons avec tous pour faire du tournoi un succès afin qu'il soit la version la plus sûre", a ajouté Al-Nuaimi.

Organisée pour la première fois dans un pays arabe et au Moyen-Orient, la coupe du monde de football se tiendra au Qatar du 20 novembre au 18 décembre.

Al-Nuaimi a souligné qu'il existe une grande coopération en matière de sécurité avec les pays frères et amis pour assurer le bon déroulement de la Coupe du monde.

"Les personnes sans billet seront autorisées à entrer dans l'État du Qatar après la fin de la phase de groupes, à partir du 2 décembre, sans avoir besoin d'un billet, afin de profiter de l'ambiance de la Coupe du monde avec le reste des fans et équipes présentes dans le pays", a-t-il annoncé. .

Il a indiqué que pour entrer dans le pays, les supporters doivent obtenir une carte "Haya" dont la demande peut être soumise via la plateforme "Haya", le site Web ou l'application.

Pour sa part, le porte-parole du secteur de la santé de la compétition, Youssef Al-Maslamani, a déclaré qu'aucun test de dépistage de coronavirus ni mise en quarantaine ne seront exigés des personnes visitant le Qatar pendant la Coupe du monde.

Il a fait savoir qu'au départ du Qatar non plus, aucun test de dépistage de coronavirus ne sera demandé mais il est nécessaire de se conformer aux conditions du pays de destination.