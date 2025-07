Et si la prophétie se réalisait enfin ? A en croire les dires de la presse espagnole, Zinédine Zidane va très bientôt devenir sélectionneur de l'équipe de France. L'ancien entraîneur du Real Madrid aurait déjà trouvé un accord avec la Fédération française de football (FFF) pour succéder à Didier Deschamps, à qui il ne reste plus que deux mois de contrat.

Après son départ du Real Madrid, la décision de ZZ semblait très claire. Il voulait prendre du temps pour lui et attendre patiemment pour devenir sélectionneur de la France, son plus grand rêve. Zizou n'a jamais caché ce désir, et tous les supporters français attendent également ce moment.

Si l'occasion ne manquait pas de rebondir sur un banc de touche, comme celui du Paris Saint-Germain ou de Manchester United, le champion du monde 98 a préféré attendre un an et demi. Loin du football.

En juin dernier, il avait tout de même donné des indications sur son avenir à l’occasion de son 50e anniversaire en déclarant sur les colonnes de L’Équipe : "Je n'en ai pas fini avec les Bleus". En face, le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, lui avait répondu : "Zidane arrivera un jour à l'équipe de France. Quand ? Je ne sais pas."

Dans le même temps, le patron de la FFF ne souhaite pas déstabiliser son sélectionneur en poste à une année de Coupe du monde. Cet été, alors que les rumeurs annonçaient déjà Zidane sur le banc tricolore, il s'était pressé de calmer les ardeurs, et de conforter Didier Deschamps : "S’il remplit sa mission (l’objectif fixé par la FFF est la qualification en demi-finale) et souhaite poursuivre après le Mondial, il sera prioritaire. Je ne me verrai pas lui dire alors : "votre temps est révolu". Il aura la main. Ce poste lui va comme un gant". Affaire à suivre…