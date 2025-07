Dans une mise à jour des appareils iOS d'Apple, la compagnie a déclaré que les utilisateurs qui "s'inscrivent maintenant" peuvent obtenir la coche bleue à côté de leur nom "tout comme les célébrités, les entreprises et les politiciens", rapporte l'agence américaine Associated Press.

Il n'était pas clair dans l’immédiat, si les détenteurs actuels de la coche bleue vont perdre cette fonctionnalité, dans le cas d’une cessation de paiement du montant de l’abonnement.

Le 1er novembre, le nouveau propriétaire de la plateforme, Elon Musk, a déclaré que "le système de caste actuel sur Twitter qui détermine qui a ou n’a pas une coche bleue est une connerie".

Le milliardaire américain a expliqué que les frais pour la coche bleue différeront d'un pays à l'autre, notant que ceux qui paient 8 dollars auront la priorité dans de nombreuses fonctionnalités de la plate-forme, et ils pourront partager des vidéos et des enregistrements audio plus longs, tout en réduisant les spams publicitaires de 50 %.

Musk a annoncé le lancement des récompenses financières sur Twitter, pour les propriétaires de contenu sur la plateforme, devenant ainsi une source de revenus pour les créateurs de contenus.

Le patron de Tesla, et de SpaceX, a récemment finalisé l'acquisition de Twitter pour 44 milliards de dollars, et a rapidement licencié 4 cadres supérieurs du réseau social.