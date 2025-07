Des avions de guerre volant à haute altitude, soutenus par l'artillerie de l'armée du régime syrien, ont également largué des bombes sur des forêts proches des camps de fortune à l'ouest d'Idlib, selon des témoins.

Le service de défense civile de l'opposition a déclaré que trois enfants et une femme figuraient parmi les personnes tuées dans ces frappes sur les camps bondés, où plus de 70 personnes ont été blessées et transportées d'urgence dans des hôpitaux de campagne.

"Il n'y a pas de bases militaires, d'entrepôts ou de casernes de rebelles ici. Il n'y a que des civils", a déclaré Seraj Ibrahim, un secouriste par téléphone.

Plus de 4 millions de personnes vivent dans la zone du nord-ouest, densément peuplée et tenue par l'opposition, le long de la frontière turque.

La plupart des personnes déplacées y ont été poussées par les campagnes successives menées par la Russie.

Le ministère russe de la Défense a déclaré vendredi qu'il disposait d'informations selon lesquelles des combattants de l’opposition opérant dans la région d'Idlib préparaient une attaque contre la principale base aérienne russe de Hmeimim, dans la province côtière de Lattaquié, à l'aide de drones suicide.

Un accord de cessez-le-feu négocié il y a près de trois ans entre la Russie et la Turquie avait mis fin à des combats qui avaient déplacé plus d'un million de personnes.