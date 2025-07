A deux jours de l'annonce de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde, Karim Benzema n'est pas au point physiquement. Le Français est une nouvelle fois absent du déplacement des Madrilènes au Rayo Vallecano ce lundi soir. C'est le quatrième forfait de KB9 lors des cinq derniers matches.

Si Benzema et le Real Madrid ne prennent aucun risque, la situation peut inquiéter Didier Deschamps. Le sélectionneur de l'équipe de France qui annoncera sa liste le mercredi 9 novembre espère compter sur un Karim Benzema au meilleur de sa forme, surfant sur la vague de son Ballon d'Or et de sa dernière saison exceptionnelle.

"Benzema a eu un peu de mal"

Devant la presse ce dimanche, Carlo Ancelotti a été franc et n'a pas donné de nouvelle rassurante sur la situation de son attaquant : "Il (Karim Benzema) ne va pas jouer, car il ne se sent pas bien. Il s'est entraîné vendredi et semblait bien, mais ensuite il a eu un peu de mal. Il ne sera pas disponible à Vallecas. (...) Les médecins disent qu'il ne peut pas jouer alors il ne joue pas, point." Le sélectionneur n’a cependant pas de doute pour le match de jeudi, face à Cadix. "Oui, Karim devrait être là", a-t-il assuré.

Malgré les absences à répétition de son joueur phare, l'entraîneur du Real Madrid reste optimiste. Il compte bien revoir le Karim Benzema au sommet de son art après la trêve hivernale : "Ses absences en cette première partie de saison ont permis à d'autres joueurs de montrer leur qualité : Rodrygo, Vinicius… Nous aurons besoin de Benzema après Noël, et nous sommes convaincus qu'il va retrouver son niveau de la saison dernière."

Mais c'est bien avant Noël que souhaite briller le Français qui voudrait porter l'équipe de France durant le mondial au Qatar. Absent en 2018, Benzema n'a plus porté le maillot tricolore lors d'une Coupe du monde depuis 2014. Auteur de 3 buts et 2 passes décisives en 5 matches au Brésil il y a 12 ans, le natif de Lyon voudra faire de même dans deux semaines et s'investir à cent-pour-cent dans la compétition qui ressemble aujourd'hui à la plus importante de sa carrière.