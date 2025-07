"Passé la date du 20 novembre 2022, le Conseil du Café-Cacao et le COCOBOD feront des recommandations à leurs gouvernements respectifs pour prendre des mesures allant jusqu’à la suspension de tous les programmes de durabilité et à l’interdiction d’accès aux plantations pour effectuer des prévisions des récoltes", indique le communiqué.

Cet ultimatum fait suite à une rencontre, il y a une semaine, avec les acteurs du secteur à Abidjan.

Les deux géants, qui pèsent pour 60% de la production mondiale de l’or brun, exigent un engagement à payer la totalité du “différentiel de revenu décent”, une prime de 400 dollars par tonne.

Dans le cadre du suivi du pacte économique passé entre les multinationales, la Côte d'Ivoire et le Ghana ont mené des discussions lundi 31 octobre et jeudi 03 novembre 2022, respectivement avec le chocolatier Mondelez et les exportateurs Cargill, Olam, Ecom Trading, Cemoi, Touton, Barry Callebaut, ETG et Sucden.

Au cours de ces discussions, les deux pays ont tenu à exprimer leurs vives préoccupations sur les réticences de l’industrie du cacao à respecter ses engagements librement exprimés à payer le "Différentiel de Revenu Décent" (DRD).