Le Chef de la diplomatie turque a partagé la nouvelle, vendredi, sur son compte Twitter, tout en rappelant le soutien indéfectible d'Ankara à la RTCN.

Le ministre turc a par ailleurs accompagné son message d'une photo prise lors du 9ème sommet de l'Organisation des Etats turcs qui se tient à Samarkand en Ouzbékistan.

Fondée en 2009 et autrefois appelée "Conseil turc" avant d'être renommée en 2021, l'OET est réunie en sommet vendredi à Samarcande, en Ouzbékistan.

L'organisation regroupe, outre la Turquie, quatre ex-républiques soviétiques du Caucase (Azerbaïdjan) et d'Asie centrale (Kazakhstan, Kirghizstan et Ouzbékistan), ainsi que deux pays observateurs: le Turkménistan et la Hongrie.

Le Chef de l'Etat, Recep Tayyip Erdogan, y représente la Turquie.