Les deux dirigeants ont évoqué "une série de questions" liées aux relations bilatérales entre l'Iran et la Russie "en mettant l'accent sur une intensification de la coopération dans les domaines politique, économique et commercial", a indiqué la présidence russe dans un communiqué.

Le Kremlin précise que Poutine et Raïssi ont aussi abordé "le domaine des transports et de la logistique", alors que les économies russe et iranienne sont sous le coup de lourdes sanctions occidentales.

Kiev accuse la Russie d'utiliser massivement des drones de fabrication iranienne en Ukraine. Début novembre, l'Iran a reconnu avoir fourni des drones à la Russie, mais a assuré que ces livraisons avaient eu lieu avant l'offensive en Ukraine.