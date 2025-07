Le président turc Recep Tayyip Erdogan participe mardi au 17e sommet du G-20 qui se tient sur l'île indonésienne de Bali. La rencontre entre Erdogan et Ben Salmane a eu lieu mardi matin, à huis clos.

Les ministres turcs des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, des Finances et du Trésor, Nureddin Nebati, de l'Agriculture et des Forêts, Vahit Kirisçi, ainsi que le directeur de la communication, Fahrettin Altun et le porte-parole de la présidence turque, Ibrahim Kalin, ont également participé à la réunion.

Plus tard dans la journée, Erdogan tiendra également d'autres réunions parallèles et assistera à la session Santé du sommet, où il devrait prononcer un discours.

Erdogan a également eu de brèves discussions avec divers dirigeants participants, dont les présidents français Emmanuel Macron et chinois Xi Jinping.

Lundi, Erdogan et le président indonésien Joko Widodo ont tenu une réunion à huis clos pour discuter des relations bilatérales, et cinq accords ont été signés entre la Turquie et l'Indonésie dans les domaines de l'industrie de la défense, de la technologie, de la foresterie, de l'environnement et du développement.