Le Président de la République de Turquie, M. Recep Tayyip Erdogan, a averti l'opinion publique mondiale contre le risque d'une crise alimentaire mondiale bien plus sérieuse, si le marché des engrais n'est pas stabilisé au plus vite.

Le chef de l'Etat turc s'est exprimé, mardi, lors de la session "Sécurité alimentaire et énergétique", organisée dans le cadre des travaux du G20 qui se tient actuellement à Bali, en Indonésie.

Il a souligné la gravité des répercussions de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, en particulier en matière d'accès à l'énergie et aux aliments.

"Comme pour le blé, l'huile de tournesol et le maïs, le monde est confronté à un risque de pénurie de riz", a-t-il indiqué à titre d’exemple

Et d'avertir: "Le marché des engrais doit au plus vite retrouver la stabilité. Dans le cas contraire, nous serions confrontés à une plus grave crise alimentaire l'an prochain".

Pour le président turc, le succès des négociations pour l'accord sur l'acheminement des céréales par la mer Noire, doit être une voie à suivre pour les autres aliments et pour l'énergie.

Il a rappelé que 10 millions de tonnes de céréales ont été acheminées depuis juillet dans le cadre de cet accord. Mais cela reste notoirement insuffisant.

"Nous devons aussi agir pour que les céréales acheminées parviennent aux régions les moins développées et qui en ont un besoin urgent, en particulier en Afrique", a-t-il insisté.

Enfin, concernant la crise énergétique, M. Erdogan a souligné le rôle central que la Turquie peut jouer dans la distribution des énergies dans sa périphérie.

"Comme dans la gestion de la crise alimentaire, nous participons, en tant que centre énergétique, à la sécurité de notre environnement, en particulier en Europe", a-t-il conclu.