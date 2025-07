Selon ce message, tous ceux qui n'auront pas cliqué sur un lien "vous voulez faire partie du nouveau Twitter" avant jeudi soir seront considérés comme démissionnaires.

"Quelle que soit la décision que vous prenez, merci de vos efforts pour faire de Twitter un succès", peut-on lire dans le message, rapporté initialement par le Washington Post.

Une personne chez Twitter ayant reçu ce message en a confirmé le contenu.

"À l'avenir, pour construire un Twitter 2.0 révolutionnaire et réussir dans un monde de plus en plus compétitif, nous devrons être extrêmement hardcore", ajoute Elon Musk. "Cela signifiera de longues heures à haute intensité. Seules des performances exceptionnelles constitueront un critère de passage."

Le nouveau propriétaire de Twitter a déclaré que le groupe, racheté pour 44 milliards de dollars en octobre dernier, serait "beaucoup plus axé sur l'ingénierie" sous sa direction, en ajoutant que "ceux qui écrivent d'excellentes lignes de code formeront la majorité de notre équipe et auront le plus d'influence".

Début novembre, Elon Musk a licencié la moitié des effectifs du réseau social dont il a critiqué la gestion des dépenses et la culture d'entreprise.

Certains des employés de Twitter qui avaient publiquement critiqué le milliardaire américain ont tweeté plus tôt qu'ils avaient été virés.