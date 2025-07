Dans le cadre des mesures de sécurité rigoureuses mises en place pour le sommet des dirigeants du G20 en Indonésie, l'arsenal local s'est enrichi d'un élément singulier. Il s'agit du véhicule blindé Yoruk 4x4 qui est une création du secteur de la défense turque.

Des mesures de sécurité de haut niveau ont été prises pour assurer la protection du sommet, où se sont réunis de nombreux dirigeants mondiaux. Le Yoruk 4x4, produit par Nurol Makina, un fabricant turc de véhicules terrestres blindés destinés à l'industrie militaire, a effectué sa première mission en Indonésie.

Dans le cadre des mesures de sécurité du sommet, Brimob, l'unité d'élite des opérations spéciales et tactiques des forces de sécurité indonésiennes, a fait usage du Yoruk 4X4.

Brimob est équipé d'outils et d'équipements de pointe destinés à accomplir des missions à haut risque. Dans un avenir proche, Birmob devrait recevoir des véhicules Yoruk 4x4, qui se distinguent par leur vitesse plus élevée et leur protection supérieure par rapport aux autres véhicules du secteur.

Le Yoruk 4x4, qui a été livré à l'Indonésie en juin, a récemment été testé par les forces de sécurité du pays. Le véhicule a également été utilisé pour une démonstration par les forces de sécurité indonésiennes lors de l'Indo Defense Expo & Forum 2022 qui s'est tenu ce mois-ci à Jakarta.

À l'occasion de l'exposition, Nurol Makina a signé un protocole d'accord avec PT Jala, une entreprise de défense indonésienne, qui prévoit la coproduction du Yoruk en Indonésie grâce à un transfert de technologie.

La conception modulaire du Yoruk 4x4 lui permet de servir de véhicule de combat, de transport de personnes, de défense aérienne et de reconnaissance dans des conditions de combat de haute intensité.

Le véhicule, qui a une vitesse de croisière maximale de 140 kilomètres par heure (87 miles par heure) et peut transporter de grosses charges, peut être équipé de systèmes d'armes tels que des mitrailleuses de 7,62 et 12,7 mm, des lance-grenades de 40 mm et des armes aériennes et antichars.

Doté d'un poids de huit tonnes et d'une grande capacité de charge utile, le véhicule peut transporter jusqu'à 11 personnes.

Présenté pour la première fois au salon international de l'industrie de la défense (IDEF) de 2017 dans la capitale commerciale turque Istanbul, il a attiré l'attention de nombreux pays et obtenu des commandes alors qu'il était encore en phase de conception.