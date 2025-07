Jack Smith supervisera à la fois l'enquête sur la gestion par Donald Trump de documents confidentiels du gouvernement et celle sur les tentatives d'entrave au transfert pacifique du pouvoir lors de l'élection présidentielle de 2020, a indiqué Merrick Garland.

Cette nomination survient trois jours après que Donald Trump a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2024.

Merrick Garland a expliqué que cette candidature de Donald Trump et l'intention prêtée à Joe Biden de briguer un second mandat rendaient nécessaire la nomination d'un procureur spécial.

"Nommer un conseiller spécial à ce moment est la bonne chose à faire", a déclaré Merrick Garland lors d'une conférence de presse.

Il s'agit ainsi du troisième procureur spécial nommé par le département de la Justice depuis 2017 pour superviser des enquêtes politiquement sensibles.

Ces procureurs spéciaux bénéficient d'un niveau élevé d'indépendance pour éviter tout conflit d'intérêt.

L'ancien patron du FBI, Robert Mueller, a été nommé procureur spécial en 2017 pour superviser les enquêtes sur la campagne présidentielle de Donald Trump en 2016 et les liens de l'ex-président avec la Russie.

En 2019, John Durham a quant à lui été nommé pour enquêter sur les origines de l'enquête du FBI sur la campagne de Trump en 2016.

Actuellement procureur auprès du tribunal spécial pour le Kosovo à La Haye, Jack Smith a promis d'agir en "toute indépendance".

"Je compte exercer un jugement indépendant et ferai avancer les enquêtes de façon rapide et minutieuse quelles que soient les conclusions qui découleront des faits et de la loi", a réagi Jack Smith dans un communiqué.

Une source a indiqué que la Maison blanche n'avait été impliquée dans la décision de nommer un procureur spécial.