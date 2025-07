Le nouveau patron de Twitter, Elon Musk, a lancé un sondage d'opinion sur la réactivation du compte de l'ancien président américain, Donald Trump.

Le compte de Trump a été définitivement suspendu par la précédente administration du réseau social en 2021.

Musk a demandé aux utilisateurs de Twitter de s’exprimer en votant pour ou contre la réactivation du compte de Trump.

Selon le résultat provisoire du vote, qui n'est pas encore terminé, 53,3 % des participants ont voté pour, alors que 46,8 % sont contre.

Elon Musk avait annoncé dans un tweet, dans la journée du vendredi, qu'aucune décision n'avait été prise concernant la réactivation du compte Twitter de Donald Trump.

Le milliardaire américain a également annoncé que les comptes d'autres personnalités telles que Kathy Griffin, Jordan Peterson et Babylon B seront à nouveau activés.

Twitter a annoncé le 9 janvier 2021 qu'il suspendait définitivement le compte de Trump.

"Après un examen attentif des tweets récents du compte du président Donald Trump et du contexte qui les entoure, en particulier de la manière dont ils ont été reçus et interprétés sur le réseau social et en dehors de celui-ci, nous avons définitivement suspendu le compte en raison du risque de nouvelles incitations à la violence", avait déclaré la compagnie à l'époque.