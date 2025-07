Au cours de la cérémonie de signature du protocole, au Quai d'Orsay, le ministre turc a souligné que les relations entre la France et la Turquie jouissent d'un "enracinement historique profond" et que la poursuite de la "coopération efficace" entre les deux pays contribuera à la paix et à la stabilité en Europe ainsi que dans la région méditerranéenne.

Mehmet Mus a également fait état d'une coopération bilatérale renforcée entre les deux pays, notamment entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et son homologue français Emmanuel Macron, ainsi qu'entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays, Mevlut Cavusoglu et Catherine Colonna, cette relation bilatérale renforcée permettant également "un dialogue constructif et régulier sur les questions régionales".

"Nous pensons qu'avec cette visite que nous effectuons à l'occasion de cette phase finale de notre JETCO, nous allons traduire dans nos relations économiques et commerciales la dynamique positive acquise dans nos relations politiques", a ajouté le ministre turc, qui a également souligné le rôle clé des entreprises françaises et turques dans ce nouveau JETCO.

Une "fructueuse coopération"

Pour sa part, Olivier Becht s'est réjoui de "l'excellente et fructueuse coopération" avec son homologue turc, ainsi qu'entre la France et la Turquie, notamment sur les questions relatives au changement climatique, au transport et à l'énergie, ainsi qu'à la transformation verte.

Le ministre français chargé du Commerce extérieur a indiqué que la coopération sur le climat a de nouveau pris de l'ampleur fin 2021, particulièrement après la ratification de l'Accord de Paris par la Turquie.

Rappelant qu'un protocole d'accord a été signé entre l'Agence française de développement (AFD) et la Turquie à cet égard, Olivier Becht a précisé que l'AFD consacrera un budget de 800 millions d'euros entre 2022 et 2024 pour la lutte contre le changement climatique en Turquie.

Le ministre a, par ailleurs, souligné que la Turquie, alliée de la France au sein de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN) est un acteur extrêmement important pour la France et l'Union européenne et que Paris et Ankara jouissent d'une relation économique "extrêmement importante".

Olivier Becht a également exprimé la volonté de son pays de renforcer la relation bilatérale franco-turque notamment à travers le renforcement des liens économiques et commerciaux.

Des relations commerciales importantes

Les échanges commerciaux entre la Turquie et la France ont connu une forte croissance en 2021 après un ralentissement dans le contexte de la pandémie de Covid-19 qui a notamment marqué l'année 2020.

En 2021, les exportations françaises vers la Turquie ont progressé de 16,5 % pour atteindre 7,3 milliards d'euros. Celles-ci ont été tirées par le secteur aéronautique et aérospatiale – notamment à travers des commandes Airbus.

Les produits chimiques, la construction automobile, les machines et équipements d’usage général et les produits sidérurgiques ont constitué les autres principaux postes d’exportation depuis la France vers la Turquie.

Les exportations turques vers la France ont, quant à elles, progressé de 17,4 % à 9,1 milliards d'euros, au cours de la même période.

Celles-ci ont été tirées par le secteur automobile et les équipements associés, ainsi que le secteur textile, les produits électroménagers et le secteur agroalimentaire.