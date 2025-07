Nasreddin Hodja est un personnage unique et divertissant de la culture populaire turque.

"Nos dossiers de candidature multinationaux, soumis avec l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan et l'Ouzbékistan, ont été inscrits sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO lors de la 17e session du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel", a déclaré le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué.

La 17e session de la réunion se tient à Rabat, la capitale marocaine, du 28 novembre au 3 décembre.

Le ministère a ajouté que le nombre d'éléments culturels de la Turquie inscrits sur la Liste du patrimoine culturel immatériel a atteint 25.

"Nous continuerons à chérir et à porter nos riches traditions et expressions orales dans le futur et à promouvoir nos éléments culturels ancrés dans la société", a-t-il ajouté.

Plus tôt dans la journée, le ministère a annoncé l'inscription de la "Sériciculture et la production traditionnelle de soie pour le tissage" sur la Liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO.