Le Portugal balaye la Suisse et rejoint le Maroc en quartsLes Portugais assurent le spectacle contre la Suisse (6-1) et se hisse tranquillement en quarts de finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Le Portugal affrontera le Maroc au prochain tour.

Cristiano Ronaldo remplaçant en 1/8 de finale contre la SuisseL'attaquant du Portugal Cristiano Ronaldo démarrera sur le banc le huitième de finale du Mondial-2022 contre la Suisse, mardi au Stade Lusail, selon la composition des équipes annoncée avant le match.

Le Maroc pour la première fois en quarts, en faisant tomber l'EspagneLe Maroc s'est qualifié pour la première fois de son histoire en quarts de finale d'un Mondial, en faisant chuter l'Espagne à l'issue des tirs au but (0-0, 3 t.a.b à 0) mardi à Doha.

La composition de l'Espagne

La composition du Maroc

Le Maroc défie l'Espagne pour l'histoireEn cas de succès contre l'Espagne, le Maroc sera pour la première fois de son histoire qualifié pour les quarts de finale d'une Coupe du monde. Même si la tâche est rude, la force collective des Lions de l'Atlas, et le talent de cette jeune équipe peuvent jouer des tours aux Espagnols.

La Croatie n'a "pas peur" du Brésil, assure Dalic"Soyons clairs, le Brésil est favori", "la meilleure équipe jusque-là" dans le tournoi, a-t-il admis en conférence de presse au lendemain de la qualification obtenue aux tirs au but par les Croates face au Japon (1-1, 3 t.a.b. à 1). "Il n'y a pas de peur de notre coté, nous croyons en nous et nous sommes en confiance après nos performances", a martelé le sélectionneur croate, dont les hommes ont terminé deuxièmes du groupe F (avec une victoire et deux matchs nuls), derrière l'étonnant Maroc.

Tite a laissé un bout de match au troisième gardien du BrésilWeverton, troisième gardien du Brésil au Mondial-2022, a pu disputer une grosse dizaine de minutes, offertes par son sélectionneur Tite à la fin d'un huitième de finale confortablement dominé contre la Corée du Sud (4-1), lundi. "C'est difficile de remplacer un gardien, mais quand on en a l'opportunité, c'est une chance de pouvoir faire jouer tout le monde", a expliqué le technicien. Le gardien de Palmeiras a découvert le Mondial en remplaçant à la 80e minute le titulaire Alisson.

Vinicius "de plus en plus confiant" avec le Brésil"C'est normal qu'on aille crescendo dans le tournoi, on emmagasine plus de confiance au fil des matches, on a plus d'automatismes. Aujourd'hui, nous avons affronté une équipe qui nous a laissé de l'espace, et quand on nous laisse de l'espace, c'est compliqué pour les adversaires. Sur les danses pour célébrer les buts: "j'espère qu'on va continuer à danser jusqu'à la finale".

Neymar après la qualification du Brésil et son retour de blessure :

"Je suis très heureux d'être de retour sur le terrain et d'avoir bien joué. Non, je n'ai senti aucune douleur à la cheville, je suis content de mon match, même si je ne peux pas être heureux à 100% nous pouvons faire mieux . Ce prix d'homme du match n'est pas seulement pour moi mais pour toute l'équipe. Je n'ai que des remerciements à adresser aux supporters pour les messages reçus. Quand je me suis blessé j'ai passé une sale nuit, j'ai pensé à des millions de choses, j'ai eu peur de ne plus jouer cette Coupe du monde."

Le programme du jour (en heure du Qatar)18h : Maroc - Espagne

22h : Portugal - Suisse

