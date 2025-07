Le chef de la politique étrangère de l'UE Josep Borrell a exhorté mardi la Serbie et le Kosovo à entamer un dialogue en vue d'une normalisation diplomatique.

Dans une déclaration à la veille du coup d'envoi d'un sommet entre les dirigeants des Balkans occidentaux et de l'UE dans la capitale albanaise, Tirana, le haut représentant de l’UE pour les affaires européennes et la politique de sécurité a souligné qu’il s’agit là d’un “moment important”, soulignant que les deux pays “doivent vraiment amorcer le dialogue avec la proposition que j'ai mise sur la table en tant que facilitateur (du dialogue Belgrade-Pristina), avec le soutien ferme de l'Allemagne et de la France". .

Notant que la dernière proposition de normalisation avait été envoyée aux deux pays, il a déclaré qu'ils devaient maintenant entamer "des discussions sérieuses car c'est une occasion unique."

Le Kosovo a déclaré son indépendance de la Serbie en 2008. La plupart des États membres des Nations unies, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et la Türkiye, l'ont reconnu comme un pays indépendant et distinct de son voisin qui continue de le considérer comme faisant partie de son territoire.

Les tensions entre la Serbie et le Kosovo sont montées d'un cran depuis que les Serbes du Kosovo se sont retirés de toutes les institutions centrales et locales pour protester contre la décision de Pristina de remplacer les anciennes plaques d'immatriculation des véhicules délivrées par les autorités serbes par celles du Kosovo.

Le président serbe Aleksandar Vucic a déclaré, début octobre, que l'Allemagne et la France avaient proposé d'accélérer le processus d'adhésion de la Serbie à l'UE si Belgrade reconnaissait l'indépendance de Pristina.

Bruxelles s'est efforcée de faciliter le dialogue entre la Serbie et le Kosovo, afin d'apaiser les tensions et de résoudre les problèmes bilatéraux, qui sont des conditions préalables à une véritable adhésion à l'UE.

Dans le cadre d'un accord conclu sous l'égide de l'UE à la fin du mois dernier, les deux pays ont convenu d'éviter toute nouvelle escalade dans le conflit autour des plaques d'immatriculation et de "se concentrer pleinement sur la proposition de normalisation de leurs relations".