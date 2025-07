Aux "European Film Awards" organisés pour la 35e fois par l'Académie européenne du cinéma dans la capitale islandaise, Rejkjavik, le 10 décembre, le film “Triangle de tristesse”, réalisée par le lauréat du Golden Palm Award Ruben Ostlund et coproduit par TRT, radiodiffuseur public de Turquie, a remporté 4 prix dont ceux du "Meilleur film", "Meilleur Réalisateur" et "Meilleur scénario". L'acteur Zlatko Buric, qui a joué le rôle d’un milliardaire russe dans le film, a également remporté le prix dans la catégorie "Meilleur acteur".

Le directeur général de TRT, Mehmet Zahid Sobaci, a célébré le succès du film sur Twitter. "La coproduction de TRT ‘Triangle de tristesse” a remporté le prix du meilleur film, du meilleur réalisateur, du meilleur scénario, du meilleur scénario, et du meilleur acteur au European Film Awards. Ainsi, nos films sont devenus les meilleurs d'Europe deux années de suite. Je félicite toute l'équipe", s’est-il réjoui.

L'année dernière, "Quo Vadis, Aida ?", réalisé par la réalisatrice bosniaque Jasmila Zbanic et coproduite par TRT, avait remporté les prix du "Meilleur film", du "Meilleur réalisateur" et de la "Meilleure actrice".

Coproduit par la Turquie, la Suède, la France, les États-Unis, l'Angleterre, la Suisse et la Grèce, "Triangle de tristesse" est un film satirique où la hiérarchie est bouleversée, où les rôles et les classes sont inversés. Il raconte l'histoire du jeune couple de mannequins Carl et Yaya lors d'une croisière de luxe avec des passagers milliardaires. Après une tempête, Carl et Yaya restent bloqués sur une île déserte avec un groupe de milliardaires et l'un des nettoyeurs du bateau.

Le film fait également partie des 5 films nominés pour le Prix du public LUX qui aura lieu le 14 juin 2023 à Strasbourg et qui a été créé en coopération avec le Parlement européen, l'Académie du film européen, la Commission européenne et Europa Cinemas.

Elia Suleiman reçoit le "Prix de la contribution européenne au cinéma mondial"

Le prix de la "Contribution européenne au cinéma mondial" a été décerné au réalisateur palestinien Elia Suleiman. Son dernier film en coproduction avec TRT, "It Must Be Heaven" a participé au Festival de Cannes en 2019 et a remporté le prix "Special Mention" ainsi que celui décerné par "FIPRESCI" (Fédération internationale de la presse cinématographique).