L'Algérie est officiellement candidate à l'organisation de l'édition 2025 de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN). Son dossier a été déposé vendredi par les représentants de la Fédération algérienne de football (FAF) au siège de la confédération africaine de football au Caire (Égypte). "Nous avons officiellement déposé notre dossier de candidature. Cela s'est passé normalement", a annoncé le chargé de la communication de la FAF, Salah Bey Aboud, qui a fait le déplacement en Égypte.

C’est la Guinée qui avait été choisie initialement pour abriter l’édition 2024 mais la CAF a décidé le 30 septembre dernier de lui retirer l'organisation car le pays n’était pas prêt. Le 13 décembre dernier, le ministre algérien de la Jeunesse et des Sports, Abderrazak Sebgag avait affirmé que l'Algérie "ne présentera pas que des maquettes, mais des stades et des infrastructures fin prêts".

"Nous avons un bon dossier de candidature qui comprend les grands agrégats concernant l’économie et la société algérienne ainsi que les capacités du pays" avait-il précisé. Selon lui, "la différence entre la candidature de l’Algérie et celle de certains autres pays candidats, c’est que ces derniers se portent candidats avec des maquettes, c’est-à-dire des projets qu’ils comptent réaliser d’ici 2025" .

"L’Algérie ne se porte pas candidate avec des maquettes, mais avec des projets réalisés et réels, soit à Alger ou dans d’autres wilayas (départements). Nous nous portons candidats avec des infrastructures sportives qui répondent aux normes de la CAF. Notre message est de montrer que la société algérienne est sportive et aime le football", avait-il soutenu.

L'Algérie, qui a accueilli en 1990 une seule édition de la CAN de son histoire, l’avait remportée face au Nigeria (1-0). Mais pour l'édition 2025, le pays fera face à d'autres candidatures sérieuses, dont celles du Maroc, du Sénégal et du Nigeria. Le président de la CAF, le Sud-Africain Patrice Motsepe, avait annoncé que 10 pays avaient l'intention de présenter leur candidature pour accueillir la CAN 2025.

La CAF avait fixé, le vendredi 16 décembre, comme date limite pour la remise par les associations membres de leur offre finale, y compris tous les documents de candidature et d'accueil (convention d'accueil, convention des villes hôtes, garanties gouvernementales).

La CAF effectuera, entre le 5 et 23 janvier 2023, des visites d'inspection avant d'annoncer, le 10 février de la même année, le nom du pays hôte du tournoi.