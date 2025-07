Le précédent bilan officiel faisait état de 120 morts.

« Au 16 décembre, les autorités congolaises ont signalé qu'au moins 169 personnes étaient décédées; Une trentaine d'autres ont été blessées et au moins 280 maisons ont été détruites », a annoncé le bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) dans une note aux médias publiée samedi.

Selon le gouvernement, les communes de Mont-Ngafula et Ngaliema sont les zones les plus touchées par les fortes inondations.

Kinshasa, mégapole de plus de 15 millions d’habitants souffre d’un manque d’urbanisation, de politique d’assainissement et d'infrastructures de drainage.

En plus de la capitale, les provinces de l'Equateur (Nord - Ouest), Maniema (Est), Nord-Ubangi (Ouest), Sud-Ubangi (Ouest) et Tshopo (Nord-Est) ont enregistré des inondations depuis octobre, entraînant des pertes de vies humaines et des dommages causés aux maisons, aux infrastructures et aux terres agricoles.