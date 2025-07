"Nous condamnons aujourd'hui la décision des autorités israéliennes, contraire au droit, d'expulser M. Salah Hamouri vers la France", indique le ministère français des Affaires étrangères, dans un communiqué.

Salah Hamouri a été expulsé dimanche tôt vers la France, selon un communiqué du ministère israélien de l'Intérieur. Sa famille avait été notifiée plus tôt ce week-end qu'il allait être placé sur un vol Tel-Aviv/Paris du transporteur El AL.

Agé de 37 ans, M. Hamouri a été condamné en mars à trois mois de détention administrative, une mesure controversée permettant à Israël d'incarcérer des suspects sans accusation formelle.

"Depuis sa dernière arrestation, la France s'est pleinement mobilisée, y compris au plus haut niveau de l'Etat, pour faire en sorte que les droits de M. Salah Hamouri soient respectés, qu'il bénéficie de toutes les voies de recours et qu'il puisse mener une vie normale à Jérusalem, où il est né, réside et souhaite vivre", rappelle le Quai d'Orsay.

"La France a également engagé de multiples démarches auprès des autorités israéliennes pour manifester de la manière la plus claire son opposition à cette expulsion d'un résident palestinien de Jérusalem-Est, territoire occupé au sens de la quatrième convention de Genève", ajoute le communiqué.