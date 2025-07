Hervé Magro a été convoqué au ministère des Affaires étrangères à Ankara, après que les sympathisants du groupe terroriste PKK/PYD/YPG ont lancé une campagne de propagande contre la Turquie et que "des membres du gouvernement et certains politiciens sont devenus un instrument de cette propagande", alors que de violentes manifestations de partisans du groupe terroriste ont fait plus de deux douzaines de blessés parmi les policiers dans la capitale française.

Les responsables turcs ont exprimé le "mécontentement" d'Ankara face à cette campagne de propagande, selon les mêmes sources.

Les responsables ont affirmé qu'il serait bénéfique pour le gouvernement français et pour l'opinion publique d'"analyser avec rigueur" les incidents violents survenus dans les rues de Paris et perpétrés par le groupe terroriste PKK.

Les autorités turques ont également souligné qu'elles attendent de la France qu'elle "agisse avec bon sens dans le cadre de l'incident mentionné et empêche l'organisation terroriste de poursuivre son "agenda insidieux".

Après s'être rassemblés, samedi, sur la place de la République, des milliers de partisans du groupe terroriste ont défilé vers le boulevard du Temple en scandant des slogans pro-PKK et en portant des affiches des prétendus dirigeants du groupe terroriste.

Ils ont ensuite arraché des pavés qu'ils ont jetés sur la police, les maisons voisines et les magasins. Les assaillants ont également détruit des arrêts de bus. La police est intervenue de manière limitée sur les lieux, utilisant des gaz lacrymogènes contre les manifestants.

Vendredi, à Paris, un homme armé de 69 ans a ouvert le feu, tuant au moins trois personnes et en blessant trois autres, selon les médias locaux.

La procureure de Paris Laure Beccuau a déclaré, dimanche, que le tireur, désigné comme William M. sur les médias locaux, voue une haine "pathologique" aux étrangers et qu'il "voulait tuer des étrangers" après un cambriolage à son domicile en 2016.