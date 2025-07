L'Azerbaïdjan a convoqué mercredi l'ambassadeur de France à Bakou pour protester contre les "accusations sans fondement" de politiciens français.

"Le 28 décembre 2022, l'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République française auprès de la République d'Azerbaïdjan, Anne Bouillon, a été convoquée au ministère des Affaires étrangères et une note de protestation adressée au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la France a été présentée à l'autre partie", indique un communiqué du ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères.

La déclaration indique qu'une "profonde inquiétude" a été exprimée concernant "l'expansion et la poursuite de la campagne basée sur la diffamation et les préjugés contre l'Azerbaïdjan" venant de la part de plusieurs législateurs français.

La déclaration indique également que cette inquiétude a été transmise lors de la réunion dans un contexte d'"absence de réponse de la part du gouvernement français", ajoutant que les allégations dans une lettre écrite par des législateurs français au président français Emmanuel Macron demandant des mesures contre l'Azerbaïdjan ont été fermement rejetées.

"Il a été souligné que ladite lettre est une continuation d'une série de mesures et de déclarations anti-azerbaïdjanaises menées de manière intentionnelle et systématique, y compris l'adoption de résolutions pleines d'accusations sans fondement contre l'Azerbaïdjan par les deux chambres du Parlement français", lit-on dans le même communiqué.

Bakou a également souligné la nécessité de prendre "des mesures appropriées afin de mettre immédiatement un terme à la campagne menée par le gouvernement français contre l'Azerbaïdjan."

Dans un message sur Twitter, l'ambassadeur de Bakou à Paris, Leyla Abdullayeva, a également critiqué les législateurs français : "Le Karabagh, incluant la route de Lachin, est une terre souveraine de l'Azerbaïdjan. Les Arméniens du Karabakh sont considérés comme des citoyens de l'Azerbaïdjan. Les valeurs universelles, le devoir moral et l'honneur vous imposent de soutenir les efforts de paix de l'Azerbaïdjan."