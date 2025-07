Mme German a posté à la mi-journée sur Twitter la lettre en hébreu envoyée au nouveau chef du gouvernement.

"Votre politique, les déclarations des ministres de votre gouvernement et les intentions de législation sont contraires à ma conscience, à ma vision du monde et aux principes de la déclaration d'indépendance de l'Etat d'Israël", indique l'ambassadrice.

"Dans ces conditions, je ne peux pas me mentir à moi-même et continuer de représenter une politique différente de manière tellement radicale de tout ce en quoi je crois et c'est pour cela que je vous présente ma démission de mon poste d'ambassadrice d'Israël en France".

M. Netanyahu a présenté dans la matinée son équipe ministérielle aux députés, avant un vote de confiance sans suspense au Parlement. Il a notamment annoncé la nomination de l'ex-ministre du Renseignement Eli Cohen à la tête des Affaires étrangères. La veille, il avait indiqué que Yoav Gallant, un ancien haut gradé jugé proche du mouvement pro-colonisation en Cisjordanie occupée, allait obtenir la Défense.

Historienne de formation, Mme German avait entamé sa carrière politique au sein du parti Meretz (gauche). Maire de la ville de Herziliya, elle avait été élue députée en 2013 sous les couleurs du parti Yesh Atid ("Il y a un futur") du Premier ministre sortant Yaïr Lapid.

Ministre de la Santé de mars 2013 à décembre 2014, elle avait été nommée à Paris en 2021.