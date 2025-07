Une icône, une légende, un roi. Pelé, avec à son actif 767 buts (1281 selon la FIFA qui comptabilise également les matches amicaux), fait partie de ces légendes du football que ce sport n’oubliera jamais. Triple vainqueur de la Coupe du monde (1958, 1962, 1970), il a d’abord ébloui de son talent le Brésil, avant d’en faire profiter le reste du monde, et devenir la première star du ballon rond.

Né à Très Coraçoès en 1940, Edson Arantes do Nascimento de se vrai nom intègre dès ses 16 ans l'équipe du Bauru. Loin de sa famille, il est pris sous l’aile de l'entraîneur Waldemar de Brito qui lui permet ensuite de rejoindre le Santos FC. Repéré par l’équipe nationale du Brésil, il joue avec la Seleçao le 7 juillet 1957 contre l'équipe d'Argentine. C’est déjà le début d’une très grande histoire…

Pelé commence à se faire un nom et gagne ses premiers titres en club en finissant notamment meilleur buteur de l'État de Sao Paulo. Une distinction qui lui offre son ticket d'entrée pour la Coupe du Monde en Suède en 1958. Âgé de 17 ans seulement, il inscrit 6 buts lors de ce tournoi et devient le plus jeune champion du monde de l'histoire. La planète football fait alors la rencontre d’un talent hors normes, comme personne n’en a jamais été témoin auparavant. En 1962 et 1970, il remporte son deuxième puis troisième Mondial. Il est pour l’heure le seul joueur de l'histoire du football à l'avoir remporté trois fois ce trophée.

Le monument Pelé

Véritable attraction mondiale, le Roi Pelé est courtisé par tous les clubs, si bien que le Brésil le déclare “trésor national non-exportable”. Il rejoint finalement le New York Cosmos en 1975. Malheureusement, disputant un nombre impressionnant de matchs, les blessures lui rendent la pratique du sport de plus en plus dangereuse. Il prend donc une retraite anticipée en 1977. En 2000, Pelé est sacré “joueur du XXe siècle” par la FIFA.

En août 2021, les médecins lui détectent une tumeur du côlon. Il se rend régulièrement à l'hôpital pour subir des séances de chimiothérapie, avant de s'éteindre à l’âge de 82 ans.