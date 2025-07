Pour la première fois, le mercato d’hiver se tient au sortir d’une Coupe du monde. Forcément, les joueurs qui ont excellé durant le Mondial seront sollicités pendant un mois, et risquent d’enflammer cette période de transfert.

🔴 Sofiane Boufal - Angers

Le Marocain a livré les meilleurs matchs de sa carrière lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. L'ailier d’Angers fait partie des joueurs de couloir les plus performants du Mondial, mais surtout des plus sensationnels. Entre dribbles dévastateurs et combativité sans faille, il a certainement validé son bon de sortie au SCO. Selon Transfermarkt, sa valeur a grimpé de 2 millions durant la Coupe du monde pour s'élever à 10 millions.

🔴 Azzedine Ounahi - Angers

Coéquipier de Sofiane Boufal à Angers, lui aussi ne devrait pas rester en Maine-et-Loire cet hiver. Véritable révélation de la Coupe du monde avec le Maroc, Azzedine Ounahi s’est fait remarquer. Au sortir du match face à l’Espagne, le sélectionneur Luis Enrique s’était même étonné à son sujet : "J'ai été agréablement surpris par le numéro 8. Je ne me rappelle plus de son nom. Mon Dieu, d'où sort ce gars ? Il joue vraiment bien ! Il m'a surpris". Avec cette cote de popularité grandissante, nulle doute que ce milieu de terrain de 22 ans posera ses bagages dans une grande équipe d’Europe.

🔴 Gonçalo Ramos - Benfica Lisbonne

Auteur d’un triplé en huitièmes de finale du Mondial lors de Portugal - Suisse, Gonçalo Ramos a peut-être initié un tournant dans sa carrière. Déjà sur les tablettes du Paris Saint-Germain l’été dernier, l’attaquant du Benfica Lisbonne peut cette fois encore un peu plus enflammer le mercato.

🔴 Emiliano Martinez - Aston Villa

Élu meilleur gardien de la Coupe du monde, le champion du monde argentin peut quitter son club d’Aston Villa dès cet hiver. Son entraîneur Unai Emery s’est montré très incertain quant à la situation de son portier ces derniers jours. Mais selon la presse anglaise, Emiliano Martinez pourrait rebondir au Bayern Munich, qui cherche à remplacer Manuel Neuer, indisponible jusqu’à la fin de la saison. A suivre…

🔴Sofyan Amrabat - Fiorentina

Moteur de l’équipe du Maroc durant la Coupe du monde, Sofyan Amrabat a forcément tapé dans l'œil des plus grands clubs européens. Actuellement à la Fiorentina, il pourrait toutefois terminer tranquillement sa saison en Italie, avant de s’envoler pour l’Angleterre, où tout le monde tente de se l’arracher. Selon la presse britannique, Liverpool et Tottenham auraient même entamé des négociations

🔴 Enzo Fernandez - Benfica Lisbonne

Meilleur jeune de la Coupe du monde, Enzo Fernandez attire lui aussi les convoitises. Si Benfica ne compte pas le laisser partir, le montant de sa clause libératoire (120 millions) pourrait être payé par Newcastle. D’après Mundo Deportivo, son club a déjà refusé une offre du club anglais à hauteur de 100 millions d’euros. Chelsea serait également dans le coup…