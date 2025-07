"Aujourd'hui, les fournisseurs n'aident pas suffisamment les boulangers et les PME. Je leur demande de faire plus, mieux, et tout de suite", a lancé le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

Les boulangers, frappés de plein fouet par l'inflation, pourront notamment résilier sans frais leur contrat de fourniture d'énergie en cas de hausse de prix "prohibitive", a annoncé mardi le gouvernement.

Cette mesure "exceptionnelle" sera appliquée "au cas par cas" par les énergéticiens, a averti le ministre de l'Economie, dans la mesure où cette hausse "menace la survie de l'entreprise".

Cette mesure vise en priorité les artisans qui subissent la "double peine" de la hausse du prix de l'énergie et des matières premières, comme le blé, a ajouté le ministre, à l'issue d'une réunion avec les fournisseurs d'électricité et de gaz.

Le gouvernement, qui subit les attaques du Rassemblement national (extrême droite), auteur d'une "Lettre aux boulangers de France", a multiplié les interventions et réunions mardi sur le sujet.

"Il y a des aides très importantes qui ont été mises en place", a reconnu Dominique Anract, le président de la Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie Française. "Maintenant, pour une facture (d'énergie) qui va être multipliée par dix ou douze, rien ne sera suffisant", a-t-il nuancé.

"On n'a pas une grande espérance de vie si l'Etat ne se bouge pas pour réglementer ces tarifs", témoigne Nadège Amaté, 34 ans, qui tient avec son mari une boulangerie-pâtisserie à Lons-le-Saulnier, dans l'est de la France.

Son four est électrique, comme dans la plupart des boulangeries de France. Là où elle payait environ 1.500 euros par trimestre, le fournisseur Engie lui facture depuis septembre 2.700 euros tous les deux mois, dit-elle.

Mobilisée dans le collectif "La boulangerie à poil", la boulangère se rendra à Paris pour manifester le 23 janvier.

Face à la grogne, le gouvernement a aussi annoncé que les petites entreprises, dont les boulangeries, pourraient bénéficier d'un report de charges sociales et fiscales pour préserver leur trésorerie, ainsi que d'un étalement du paiement de leurs factures.

Illustrant la dimension de plus en plus politique du sujet, deux régions, Paca et Auvergne-Rhône Alpes, dans le sud-est de la France, ont annoncé mardi des aides pour les boulangers ou les artisans de leurs régions.

Tous les jours, douze millions de consommateurs français poussent la porte d'une boulangerie et plus de six milliards de baguettes sortent des fournils des 35.000 boulangeries du pays chaque année.

La baguette, emblème dans le monde de la vie quotidienne des Français, a été inscrite en décembre 2022 au patrimoine immatériel de l'humanité par l'Unesco.