"Des mesures concrètes doivent maintenant être prises pour éliminer les groupes terroristes PKK/PYD/YPG, en particulier de Tal Rifaat, Manbij dans le nord de la Syrie, près de la frontière de Turquie", a déclaré Recep Tayyip Erdogan à Vladimir Poutine lors d’un entretien téléphonique, selon un communiqué de la direction de la Communication de la présidence turque.

Au cours de sa campagne terroriste de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK - répertorié comme organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l'UE - a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons. Les YPG sont la branche syrienne du PKK.

Erdogan et Poutine, ont également discuté de la guerre Russie-Ukraine ainsi que du projet de créer un centre international de distribution de gaz en Turquie. Concernant la guerre en Ukraine, Erdogan a exprimé la nécessité d’établir un "cessez-le-feu unilatéral" en Ukraine.

"Les appels à la paix et les négociations entre Moscou et Kiev devraient être soutenus par un cessez-le-feu unilatéral", a -t-il expliqué à Poutine.

Erdogan a également exprimé son objectif de définir au plus vite une feuille de route afin de créer dans son pays un hub international de distribution du gaz naturel, un projet proposé il y a quelques semaines par le président russe.

La Turquie renforcera l'infrastructure pour transformer le pays en un hub du gaz et prendra des mesures concrètes en achevant une feuille de route "dès que possible", a d’ailleurs indiqué le président turc.

Les délégations des deux pays travaillent de concert pour concrétiser ce projet majeur du point de vue de la sécurité énergétique européenne et régionale.