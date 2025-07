Noël Le Graët a été mis en retrait de la présidence de la Fédération française de football par le Comité exécutif extraordinaire de l'instance, Philippe Diallo assurant l'intérim à la tête de la FFF, a annoncé mercredi à l'AFP un membre du Comex.

Le Graët, arrivé à la présidence de la FFF en 2011 et dont le mandat devait se terminer fin 2024, a été fragilisé par ses récentes déclarations polémiques sur Zinédine Zidane et des témoignages sur des comportements supposés sexistes. Sa directrice générale, Florence Hardouin est, elle aussi, mise en retrait, selon la même source.

Pour rappel, Noël Le Graët est dans la tourmente depuis ses propos déplacés sur Zinedine Zidane pour RMC : “Si Zidane a tenté de me joindre? Certainement pas. Je ne l'aurais même pas pris au téléphone.” Avant cela, il était déjà accusé par plusieurs de ses colloboratrices au sein de la FFF de harcèlement sexuel, mais aussi par Sonia Souid, agente de joueuse, qui est récemment sortie du silence au micro de BFM TV : “Il est beaucoup dans la séduction. C’est une personne qui est très sûr de lui et qui se croit tout permis. Quand on l’entend parler, on a vraiment l’impression que c’est le roi et que la Fédération française de football est son royaume. Mais on est où là? On est en France? Il y a des choses que je ne comprends pas.”

Le comité exécutif extraordinaire de la Fédération a également décidé de suspendre de ses fonctions la directrice générale de la Fédération française de football Florence Hardouin.