Effectuant une visite officielle au Zimbabwe, Cavusoglu a affirmé être honoré d'être le premier ministre turc des Affaires étrangères à se rendre au Zimbabwe lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue zimbabwéen, Frederick Shava.

Le chef de la diplomatie turque a déclaré que ses rencontres avec son homologue Shava et le vice-président zimbabwéen Constantino Chiwenga ont été fructueuses.

Les relations bilatérales ainsi que le renforcement des relations dans le domaine de l’économie ont été discutés au cours de la réunion, a précisé Cavusoglu.

D’autre part, Cavusoglu a indiqué que les entreprises turques devraient être encouragées à investir au Zimbabwe et que "ces dernières sont prêtes à construire les infrastructures prévues dans le pays".

"Nous devons renforcer nos relations économiques et commerciales. Notre commerce bilatéral n'est qu'au niveau de 35 millions de dollars. 35 millions de dollars, ce n'est rien quand on considère le potentiel des deux pays. Nous devons mettre en place la réunion de la Commission économique conjointe et finaliser les accords et les mémorandums, la base juridique de nos relations", a-t-il expliqué.

"Nous avons discuté de tous les aspects des relations entre le Zimbabwe et la Turquie", a-t-il ajouté.

"L'éducation, l'agriculture, les vols de la compagnie aérienne Turkish Airlines (THY) vers Harare (Capitale du Zimbabwe) et Victoria Falls ainsi que les bourses accordées aux étudiants améliorent la coopération entre les deux pays. Nous avons convenu de travailler en collaboration pour améliorer les relations bilatérales dans de nombreux domaines", a-t-il également poursuivi.

Par ailleurs, Cavusoglu a noté que "si une entreprise zimbabwéenne souhaite travailler en Turquie, ils feront de leur mieux pour la soutenir."

En outre, Cavusoglu a souligné que les deux pays devraient partager leurs expertises et leurs connaissances dans des domaines tels que le tourisme, le secteur des services, de l'énergie, en particulier des énergies renouvelables, ainsi que de l'agriculture.

Enfin, le ministre turc a rappelé que la Turquie soutient l'adhésion temporaire du Zimbabwe au Conseil de sécurité des Nations unies (ONU).