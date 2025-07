Cette opération vise la sécurisation de la tenue du référendum ainsi que les élections générales à venir, a précisé le chef de l'Etat dans une adresse à la nation à la veille du 62ème anniversaire de l'armée malienne.

"Une autre opération d'envergure dénommée Tilekoura qui en plus de la consolidation des acquis de Keletigui, s'inscrira dans la dynamique de sécurisation de la tenue du référendum ainsi que les élections générales à venir", a-t-il encore expliqué.

"Toutes ces opérations concourent non seulement à étendre les espaces contrôlés pour mettre la libre circulation des personnes et de leurs biens, facteur de reprise des activités socioéconomiques et du retour durable de l'administration et des services sociaux de base", a-t-il assuré.

Pour atteindre cet objectif, l'armée malienne a réceptionné, jeudi, six avions de chasse et 2 hélicoptères de conception russe en présence de l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali.

"Les avions de chasse de type Soukoï 25, L39 Albatros des hélicoptères de manœuvre MI8, MI24, MI8, MI176 et un avion de transport multirôle de type Casa C295, pour renforcer les capacités aériennes et aéromobile" a fait savoir Assimi Goïta.

Il a également rappelé l'acquisition de radars de surveillance et de drones pour renforcer les capacités de l'armée de l'air.

Des aéronefs adaptés aux réalités géographiques et à la rigueur climatiques du Mali, selon le Général de brigade Alou Boï Diarra, Chef d’État-major général de l’Armée de l’air, qui s’est dit être "le plus heureux des chefs d’État-Major".

"Il est heureux de constater que les acquisitions des forces de défense et de sécurité en deux ans de transition dépasse largement celle des décennies précédentes. Durant l'année écoulée, les forces de défense et de sécurité ont été renforcées en matériel roulant majeur, en armement et munitions pour augmenter les capacités des unités terrestres" se félicite le Président de la Transition.

L'armée malienne fête, vendredi le 62ème anniversaire de l'indépendance de son armée de la colonisation française, dans un contexte marqué par une crise multidimensionnelle.