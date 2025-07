Le groupe énergétique italien (ENI) a déclaré lundi, que l'Algérie augmentera le pompage de gaz envers l'Italie, pour atteindre 28 milliards de mètres cubes d'ici 2024.

C'est ce qu'a fait savoir le PDG du groupe, Claudio Descalzi, dans une déclaration accordée à la presse, en marge de la visite de la Première ministre italienne, Giorgia Meloni, en Algérie.

Descalzi a expliqué : "Nous mettons à jour chaque année les quantités convenues et pleinement respectées par l'Algérie. Nous avons été approvisionnés en 3 milliards de mètres cubes supplémentaires en 2022, en plus de 3 autres en 2023 et plus à l'avenir".

Selon le responsable du groupe énergétique italien, les approvisionnements de l'Algérie étaient, il y a seulement deux ans environ, de l'ordre de 21 milliards de mètres cubes. Les quantités atteindront 28 milliards de mètres cubes en 2024 et plus en 2025.

En 2022, l'Algérie et l'Italie (gouvernement de Mario Draghi) ont signé des contrats pour pomper des quantités supplémentaires de gaz, soit 9 autres milliards de mètres cubes à moyen terme, dans le cadre des efforts italien visant à se débarrasser de sa dépendance au gaz russe.

Après la guerre russo-ukrainienne, l'Algérie est devenue le premier fournisseur de gaz naturel de l'Italie.

Par l'intermédiaire de la compagnie pétrolière nationale Sonatrach, l'Algérie approvisionne l'Italie en gaz naturel par le biais du Gazoduc Enrico Mattei (GEM/reliant les champs de production de Hassi R'mel à la station de comptage gaz de Oued Safsaf) qui relie l'Italie à travers la mer Méditerranée via la Tunisie, avec une capacité de transport annuelle de 32 milliards de mètres cubes.

Dimanche soir, la Première ministre italienne Giorgia Meloni est arrivée en Algérie dans le cadre d'une visite de travail de deux jours, sa première visite à l'étranger depuis son entrée en fonction.

Meloni devrait rencontrer le président algérien Abdelmadjid Tebboune, au palais présidentiel de la capitale, pour la signature de plusieurs accords dans le domaine de la coopération énergétique, industrielle et spatiale.

ENI (Ente nazionale idrocarburi) est un groupe italien qui a vu le jour en 1953, anciennement connu sous le nom d'AGIP (entre 1926 et 1953). Il a été créé afin de favoriser le développement industriel et s'assurer l'approvisionnement énergétique de l'Italie.