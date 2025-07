Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a annoncé jeudi que la Norvège a annulé l'autorisation donnée au projet de brûler le Saint Coran, suite à l'avertissement d'Ankara.

Dans un discours, Mevlut Cavusoglu a expliqué que l'accélération de la mondialisation et du changement a entraîné certaines conséquences pour l'humanité, et conduit à "des crimes haineux, à l'Islamophobie, au racisme, à la xénophobie, à l'intolérance et à la discrimination", a-t-il ajouté.

"Vous avez vu ce qui s'est passé en Suède, aux Pays-Bas et au Danemark. La même chose allait se produire en Norvège. C'est un crime de haine. La haine n'est pas la liberté d'expression. Aujourd'hui, nous avons convoqué l'ambassadeur norvégien et ils ont retiré l'autorisation qu'ils avaient accordée," a précisé Mevlut Cavusoglu.

Plus tôt ce jeudi, le ministère turc des Affaires étrangères avait convoqué l'ambassadeur de Norvège à Ankara, Erling Skjonsberg, au sujet de projets visant à brûler le Coran dans le pays scandinave vendredi.

Il a été signifié à Erling Skjonsberg que Ankara "condamne fermement l'approche de la Norvège consistant à ne pas empêcher l'acte de provocation prévu, qui est clairement un crime haineux, que cette attitude est inacceptable et attend que cet acte ne soit pas autorisé", selon les sources diplomatiques turques.

La semaine dernière, la Turquie a convoqué les ambassadeurs de Suède, des Pays-Bas et du Danemark à Ankara en raison d'incidents liés à l'autodafé du Coran.