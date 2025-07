"Nous condamnons dans les termes les plus forts les actions des politiciens d'extrême droite dans certains pays après avoir brûlé et profané des exemplaires du Saint Coran le mois dernier", ont déclaré les ministres, dans un communiqué publié sur le site Internet de la Ligue, samedi.

"Ce blasphème a nui et déformé la tolérance religieuse. Pourtant la liberté d'expression doit être exercée de manière responsable", ajoute le communiqué.

"Nous avons réaffirmé l'engagement de l'ASEAN à continuer d'encourager le dialogue et la compréhension et à promouvoir un esprit de coexistence pacifique pour parvenir à la paix et à l'harmonie dans une communauté mondiale diversifiée", lit-on de même source.

Les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN se sont réunis dans la capitale indonésienne, Jakarta, pour discuter des questions régionales lors de la première réunion importante du bloc depuis que l'Indonésie a assumé la présidence tournante cette année.

Au cours de la réunion, les ministres ont également discuté de la situation au Myanmar, deux ans après le coup d'État militaire qui a renversé le gouvernement de la chancelière du Myanmar, Aung San Suu Kyi, en février 2021, à la suite de la victoire de son parti de la Ligue nationale pour la démocratie aux élections nationales en 2020.

L'ASEAN a exhorté les autorités du Myanmar à faire des progrès tangibles dans la mise en œuvre du consensus en cinq points pour ouvrir la voie à un dialogue national inclusif.

Les cinq points recommandés par les pays de l'ASEAN au printemps 2021 consistaient à mettre fin à la violence, entamer un dialogue constructif entre toutes les parties, nommer un envoyé spécial de l'ASEAN pour faciliter le dialogue, accepter l'aide et la visite de l'envoyé spécial au Myanmar.