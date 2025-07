Séisme en Turquie et Syrie: l'aide internationale arrive, les secours se poursuivent

L'aide internationale doit arriver mardi en Turquie et en Syrie où la course contre la montre et le froid se poursuit mardi pour extirper des survivants des violents séismes qui ont ravagé la région la veille, faisant plus de 4.000 morts.