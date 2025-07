Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a demandé à l'armée britannique d'étudier la possibilité de livrer des avions à l'armée ukrainienne, a indiqué mercredi Downing Street, assurant cependant que cela ne pourrait constituer qu'une "solution de long terme".

"Le Premier ministre a chargé le ministre de la Défense (Ben Wallace) d'étudier quels appareils nous pourrions fournir mais il s'agit clairement d'une solution à long terme plutôt que d'une capacité à court terme, ce dont l'Ukraine a le plus besoin actuellement", a déclaré à des journalistes le porte-parole du dirigeant conservateur britannique lors d'une visite à Londres du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

S’adressant aux législateurs britanniques, Zelensky avait remercié le Royaume-Uni pour son soutien dès le "premier jour" de l'offensive russe.

La visite de Zelensky en Grande-Bretagne pour obtenir des armes plus perfectionnées intervient alors que Kiev se prépare à une offensive russe attendue et élabore ses propres plans pour reprendre les terres détenues par les forces de Moscou.

Des centaines de législateurs et de membres du personnel parlementaire ont rempli le Westminster Hall, vieux de 900 ans, la partie la plus ancienne du Parlement, pour le discours de Zelensky. Ce n'était que son deuxième voyage confirmé en dehors de l'Ukraine depuis le déclenchement de la guerre russo-ukrainienne il y a un an.

Le président ukrainien a rallié à plusieurs reprises le soutien de son pays par le biais de discours de ce type - le plus souvent prononcés à distance - devant des législateurs occidentaux. Le soutien des alliés a permis à l'Ukraine de mettre en place une défense étonnamment solide, et les deux parties sont maintenant engagées dans des batailles acharnées.

Le Royaume-Uni est l'un des principaux soutiens militaires de l'Ukraine et a envoyé au pays plus de 2 milliards de livres (2,5 milliards de dollars) en armes et en équipements.

Cette visite intervient alors que M. Sunak a annoncé que la Grande-Bretagne formera les pilotes ukrainiens sur des "avions de chasse conformes aux normes de l'OTAN". L'Ukraine a exhorté ses alliés à envoyer des avions à réaction, bien que le Royaume-Uni affirme qu'il n'est pas pratique de fournir des avions de guerre britanniques à l'armée ukrainienne.